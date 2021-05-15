Владимир Кличко поразил своим видом на тренировке, подав знак о "возвращении"

Знаменитый украинский супертяжеловес Владимир Кличко выложил снимок со своей тренировки, восхитив фанатов формой. В кадре 45-летний боксер запечатлен в момент упражнения со штангой.

Снимок вызвало ажиотаж у поклонников легендарного спортсмена. Многие обратили внимание на хэштег "возвращение", которое поставил Владимир под снимком, считая, что украинец начал подготовку к возвращению в ринг.

Остальные подписчики в Facebook отмечают невероятную рельефность и мышечную массу Кличко-младшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Владимир Кличко сделал очередное высказывание о своей мотивации, чтобы вернуться в бокс. Эти слова вызвали ажиотаж среди любителей бокса.

Всего на счету Владимира 69 поединков и 64 победы, 53 из которых были добыты досрочно. В разное время украинец владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

Свой последний бой в профессиональной карьере Владимир провел против британца Энтони Джошуа в 2017 году.

Кличко завершил карьеру в августе 2017-го в 41 год. В декабре 2020 года включен в Международный зал боксерской славы.