Украинец Малиновский провел блестящий матч в Италии, выйдя в лидеры чемпионата

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский принял участие в голевой атаке и забил мяч в гостевой встрече 37-го тура чемпионата Италии против "Дженоа". Результативный пас (12-й по счету) позволил украинцу выйти на первое место в турнире по этому показателю, обогнав Ромелу Лукаку, у которого 11 ассистов.

28-летний футболист сборной Украины появился на поле в стартовом составе и уже на 9-й минуте ассистировал Дувану Сапате. Малиновский получил мяч на границе штрафной, обработал его и через ноги двух защитников выложил четко на ход партнеру.

На 26-й минуте Руслан уже сам отметился забитым голом. Все тот же Сапата прорвался по флангу, поборолся с соперником на лицевой линии и выложил украинцу на 11-метровую отметку.

Для Руслана эти моменты стали десятым и одиннадцатым результативными действиями подряд в Серии А. В активе украинца 8 голов (1 с пенальти) и 12 голевых передач в 35 поединках текущего сезона.

Встреча в итоге завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Бергамо. Малиновского на 57-й минуте заменил Ламмерс.

"Дженоа" – "Аталанта" 3:4

Голы: 0:1 – 9 Сапата, 0:2 – 26 Малиновский, 0:3 – 44 Гозенс, 1:3 – 48 Шомуродов, 1:4 – 51 Пашалич, 2:4 – 67, пенальти Пандев, 3:4 – 84 Шомуродов.

Дженоа – Маркетти, Гильоне (Портанова, 57), Масьелло, Онгене, Радованович, Ровелла, Кассата (Шомуродов, 46), Зайц (Касо, 46), Мелегони (Эбонг, 79), Пьяца, Дестро (Пандев, 46).

Аталанта – Голлини, Хатебур, Ромеро, Толои, Гозенс (Паломино, 76), Малиновский (Ламмерс, 57), де Рон, Миранчук (Муриэль, 89), Фройлер (Пессина, 46), Гимшити, Сапата (Пашалич, 46).

Предупреждения: Гимшити (62), Толои (71), Ровелла (88).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре Руслан принял участие в голевой атаке в домашнем матче против "Беневенто".

27 апреля Малиновский попал в символические сборные 33-го тура итальянской Серии А по версиям двух статистических порталов.

Ранее ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов заявил, что к Руслану проявляют прямой интерес три европейских топ-клуба.