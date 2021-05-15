Боксер-дебютант брутально нокаутировал чемпиона ногой в голову. Видео

Представитель Тайланда Таванчай Саенчай добыл яркую победу над ирландцем Шоном Клэнси в поединке по тайскому бокса на турнире One Championship: Dangal.

В начале третьего раунда Саенчай резким ударом ноги в челюсть намертво вырубил соперника. Получив такой удар в голову Клэнси долгое время не мог прийти в себя, лежа в октагоне.

Ирландец — бывший чемпион по муай-тай по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Для таиландца бой стал дебютным в сингапурском промоушне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский боец муай-тай Стив Уокер защитил пояс чемпиона Северной Америки в поединке против соотечественника Брайана Коллетта на турнире Lion Fight 64.

Бой был остановлен уже спустя 48 секунд после начала первого раунда, после того, как Уокер нокаутировал оппонента редчайшим ударом "торнадо", развернувшись на 360 градусов в полете.