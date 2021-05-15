Знаменитая украинская теннисистка резко отреагировала на свой "допинг из-за секса"

Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что последние публикации о ее допинговом деле – это клевета.

По словам украинки, она никогда не пыталась объяснить попадание запрещенного препарата в организм через секс со своим бывшим молодым человеком, что утверждается в статьях Der Spiegel и The Telegraph.

"Вы могли видеть последнюю историю обо мне и моем деле. Я могу категорически заявить, что это неправда и клевета. Мои юристы свяжутся с изданиями. Я уверена, что меня оправдают, когда я смогу представить все факты и доказательства на полноценном слушании", – сказано в заявлении Ястремской, опубликованной у нее в Instagram.

Теннисистка добавила, что из-за конфиденциальности информации она не может больше ничего сказать.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сдала положительный тест на допинг 22 декабря 2020 года. Ястремская была отстранена от соревнований с 7 января 2021 года.