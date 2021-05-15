Усик поздравил жену с днем рождения, выложив ее фото в прозрачном платье

Непобедимый украинский боксер Александр Усик, поздравляя свою супругу с днем рождения, выложил в Instagram совместное фото.

На снимке крымчанин обнимает Екатерину Хмелевскую одетую в прозрачное платье в крупную сетку. Под нарядом видна красная юбка и такого же цвета бюстгальтер.

"С днём рождения, моя любимая любовь", – покаламбурил Усик в подписи к кадру.

Ранее Хмелевская снялась в соблазнительной фотосессии, сверкнув роскошным декольте.

Напомним, что пара училась в одной школе Симферополя в параллельном классе. В 2009 году Катя и Александр сыграли свадьбу. Позже в сети появилось редкое видео с торжественной церемонии бракосочетания, которая состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя.

За все время совместной жизни Екатерина родила своему знаменитому супругу троих детей: Лизу (10 лет), Кирилла (7) и Михаила (5).

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад в интернете нашлись откровенные фото молодой жены Усика