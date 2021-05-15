"Возвращение" в бокс Владимира Кличко вызвало бурную реакцию у фанатов

Очередное высказывание Владимира Кличко о своей мотивации, чтобы вернуться в бокс, вызвало ажиотаж среди любителей бокса.

В интернете болельщики оценивают перспективы нашего соотечественника:

"Если Владимир действительно хочет побить рекорд Формана, ему нужно тренироваться и ждать, пока чемпионом не станет какой-нибудь случайный человек. Толстого Руиса он мог бы отщелкать примерно как Джошуа, но этот момент уже упущен, надо ждать следующего. А с тем же Джошуа или Фьюри никаких шансов нет, конечно"

Также делятся своими воспоминаниями о лучших моментах в карьере великого украинца:

"Кто бы что не говорил, а 25 побед в титульных боях – это нечто. Очень жаль, что Владимира всегда недооценивают из-за якобы скучного бокса. Хотя он и панчер крутой"

Некоторые фанаты вспоминают слова знаменитого комментатора, который умер 5 апреля.

"Как говорил Владимир Гендлин про Владимира Кличко: Удар слева как удар ломом,а справа удар может привести к фатальному последствию"

Если Владимир все таки примет официальное решение вновь надеть боксерские перчатки, то это станет самым ярким возвращением в истории. В его возрасте после такого перерыва еще никто не возвращался сразу на чемпионский бой, не говоря уже о победе.

Всего на счету Владимира 69 поединков и 64 победы, 53 из которых были добыты досрочно. В разное время украинец владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

Недавно Тайсон Фьюри признался, что его бой с Кличко в 2015 году стал вершиной карьеры:

"Мой Эверест – победа над Владимиром Кличко 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе. После этого поединка все остальное было обычным гребаным боксом", – сказал британец.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний бой в профессиональной карьере Владимир провел против британца Энтони Джошуа в 2017 году.

Кличко завершил карьеру в августе 2017-го в 41 год. В декабре 2020 года включен в Международный зал боксерской славы.