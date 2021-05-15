"Поднадоевшего" Усика обозвали девочкой за его новое видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к своему очередному бою в супертяжелом весе.

У себя в Facebook крымчанин выложил видео со взвешивания после одной из тренировок, вызвав недовольство болельщиков. В ролик Александр становится на прибор, который показывает 105 кг.

"Как дела, тяжелый вес? Я здесь!", – заявил на камеру довольный Александр, обращаясь ко всему дивизиону.

Фанаты не оценили такой перфоманс от Усика, потребовав от него прекратить увлекаться медиаконтентом и переходить к реальным боям.

"Где бои ? Поднадоел уже Саня ты своими видосиками,как девочка, честное слово, завязывай.", "Молодец, Саша! Но видосики уже реально поднадоели. Пора и делом заняться. Один бой в полтора-два года... Это не бокс", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая Усик вызвал насмешки в сети, показав свое новое фото, а недавно поразил своих поклонников, выложив видео с одной из своих тренировок.