Украина взяла медаль на Олимпиаде: новости спорта 24 июля

Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде-2020, а футболист сборной Украины со словами "я из Львова" отказался переходить в российский клуб

Кроме того, Беринчик досрочной победой дебютировал в кулачных боях.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 24 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде-2020

Футболист сборной Украины со словами "я из Львова" отказался переходить в российский клуб

Беринчик досрочной победой дебютировал в кулачных боях. Видео

Видео дня

Белодед разрыдалась в прямом эфире после боя на Олимпиаде-2020. Видео

"Возвращение" Крыма Украине на Олимпиаде вызвало бурную реакцию у России

Украина остановилась в шаге от первой медали на Олимпиаде-2020

Украину представили Чернобылем на открытии Олимпиады-2020

Боксер-чемпион умер от коронавируса