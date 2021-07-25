Украина взяла медаль на Олимпиаде: новости спорта 24 июля
Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде-2020, а футболист сборной Украины со словами "я из Львова" отказался переходить в российский клуб
Кроме того, Беринчик досрочной победой дебютировал в кулачных боях.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 24 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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