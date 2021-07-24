Украину представили Чернобылем на открытии Олимпиады-2020

Японский телеканал MBC выбрал изображение разрушенной Чернобыльской атомной электростанции в качестве иллюстрации для Украины во время парада на церемонии открытия. В тот момент, когда наша сборная проходила по стадиону в Токио, на экране появилась фотография 1986 года, сделанная над 4-м реактором.

На "оригинальное" представление стран у себя в Twitter обратил внимание журналист Рафэль Рашид.

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Стоит отметить, что Италия у телекомпании вызвала ассоциацию с пиццей.

Норвегию проиллюстрировали снимком лосося.

Гаити показали рядом со снимком с государственным переворотом.

Напомним, что чернобыльская трагедия произошла в апреле 86 года. В результате дефектов конструкции реактора и неосмотрительных действий персонала 4-й энергоблок был полностью разрушен.

Эта авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский Первый канал не показал выход сборной Украины на стадион во время церемонии открытия Олимпиады в Токио. Позже в пресс-службе телеканала заявили, что это произошло из-за необходимости соблюдать коммерческие обязательства.

Напомним, что нашу страну на японских ОИ представляю 157 спортсменов. Букмекеры назвали главного претендента на "золото" среди украинцев.