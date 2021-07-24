"Возвращение" Крыма Украине на Олимпиаде вызвало бурную реакцию у России

Посольство России в Японии обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием вернуть на сайте Олимпиады карту Украины, на которой Крым отделен государственной границей. По словам российских дипломатов, сейчас там содержится "некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым".

Посольство у себя в Facebook заявило, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате "свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами".

Дипломаты РФ считают, что вопрос о его принадлежности полуострова "окончательно и бесповоротно закрыт".

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"Исходим из того, что МОК и оргкомитет Токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью", – говорится в сообщении посольства.

Напомним, на официальном сайте XXXII Олимпийских игр в Токио, которые стартовали 23 июля, на мировой карте Крым отнесли к России.

После того, как разгорелся скандал, авторы сменили карту. А Международный олимпийский комитет извинился за то, что Крым "отрезали" от Украины.

"Это была досадная ошибка провайдера, которую немедленно исправили, как только нам стало об этом известно, и за нее мы приносим свои извинения", – утверждалось в ответе МОК.