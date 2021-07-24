Боксер-чемпион умер от коронавируса

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе и чемпион ЮАР Андре Тюссе (20-8, 12 КО) умер в возрасте 52 года. Титулованный спортсмен попал в реанимацию 15 июля и скончался от пневмонии, вызванной COVID-19, сообщает IOL Sport.

Андре родился в Джермистоне, Южная Африка, 7 февраля 1969 года, а затем поселился в Кемптон-парке со своей семьей. Его профессиональная карьера длилась с 1999 по 2009 год. За это время он завоевал титул Гаутенга в суперсреднем весе, титул в суперсреднем весе в Южной Африке и титул Содружества.

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Одна из его крупнейших побед была одержана в бою за титул Содружества, когда он свергнул с трона англичанина Дэвида Стари в Карнавал-Сити в 2003 году.

Андре боролся за пояса Международной боксерской организации (IBO) в суперсреднем весе, титул чемпиона мира в суперсреднем весе Всемирного боксерского совета (WBC), чемпионство WBC International и другие, прежде чем завершить свою профессиональную карьеру бойца в 2009.

В конце прошло года Тюссе в ЮАР организовал вечер бокса, нарушив коронавирусный протокол. На этой неделю местный регулятор бокса должен был вынести наказание Андре.

У Андре остались жена Джудит и трое детей (один из них - Брэндон Тисс, действующий чемпион Всемирной боксерской ассоциации в панафриканском суперполусреднем весе и Всемирной боксерской организации в суперсреднем весе).

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