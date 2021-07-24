Беринчик досрочной победой дебютировал в кулачных боях. Видео

Непобедимый украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (15-0, 8 КО) в субботу, 24 июля, успешно дебютировал в боях на голых кулаках. В своем первом поединке в этом виде единоборств 33-летний уроженец Краснодона одолел бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артема Лобова.

Встреча в киевском Дворце спорта в рамках проекта Mahatch завершилась досрочной победой после 4-го раунда.

Лобов с первых минут пошел в атаку, однако Денис не стушевался. Украинец поддавливал, уверенно работая на ногах.

Первый раунд изобиловал клинчами. Беринчик выбрасывал размашистые удары, которые цели не находили.

Видео дня

Вторая двухминутка прошла в небольшом преимуществе украинца. Денис хорошо боролся в клинче, очень быстро передвигался и его несколько апперкотов доставили неприятности сопернику.

Лобов явно уступал в технике, большой частью защищаясь. Боксер из Украины раз за разом доносил свои удары и за 15 секунд до конца третьего раунда отправил соперника в нокдаун.

От досрочного поражения Артема спас лишь гонг.

Четвертый раунд начался в атаках Беринчика, пытавшегося нокаутировать российского ирландца. Правый боковой потряс Лобова, но тот не упал.

Артем просто стоял, позволяя украинцу себя избивать. Рефери отсчитал второй нокдаун и снова от поражения Лобова спас гонг.

На 5-й раунд Лобов выходил отказаться.

34-летний Лобов родился в Горьком (Россия), но уже долгое время проживает в Ирландии. С 2015 по 2019 год выступал в UFC, где провел семь поединков, в которых добыл две победы.

21 марта этого года Беринчик нокаутом защитил титул чемпиона WBO International в легком весе.