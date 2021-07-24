Футболист сборной Украины со словами "я из Львова" отказался переходить в российский клуб

Полузащитник юношеской сборной Украины и донецкого "Шахтера" Роман Якуба, комментируя свой переход в латвийскую "Валмиеру", признался, что ему предлагали продолжить карьеру в России. По словам 20-летнего защитника, от отверг вариант с "Сочи".

Якуба заявил, что перед тем, как с ним начали контактировать латвийцы у него было два варианта. Кроме "Сочи" с ним контактировали представители польского "Ракува" - с ними не удалось договориться из-за большой компенсации.

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"Поляки испугались, что она будет слишком большой для них, поэтому не сложилось. "Сочи" еще зимой хотел меня выкупить. Им даже удалось договориться с "Шахтером" по сумме перехода, но все же я из Львова, поэтому решил отказаться от возможности поиграть в России", – цитирует Якуба footboom.

По данным Transfermarkt, за последние 2 сезона Роман провел в футболке "горняков" 11 матчей в Юношеской лиги УЕФА.

Ранее российский "Спортивный клуб армии Хабаровск", идущий на 7-м месте в Футбольной национальной лиге (2-й по силе дивизион Россия), объявил о подписании долгосрочного контракта с украинским защитником Денисом Тарадудой.