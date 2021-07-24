Украина остановилась в шаге от первой медали на Олимпиаде-2020

Украинец Павел Коростылев не смог завоевать первую медаль для нашей страны на Олимпийских играх в Токио. 23-летний студент Львовского училища физической культуры занял четвертое место в пулевой стрельбе на 10 метров.

В отборочном турнире Коростылев с четвертого места вышел в финал. После первых 12 выстрелов наш соотечественник с результатом 119,6 занял второе место.

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В решающих стадиях на выбивание, где каждый спортсмен делал по два выстрела, Коростылев держался в тройке лидеров, претендуя на медаль.

Перед серией за "бронзу" Павел шел на второй строчке, но не смог справиться с эмоциями.

Ключевым стал последний выстрел украинца, которым он добыл лишь 8,4 очка. Несмотря на слабую стрельбу конкурентов это не позволило Коростылеву бороться за медаль.

Напомним, что спортсмены стреляют пулями калибра 4,5 мм. В финале точный выстрел может принести максимально 10,9. В первой стадии финала каждый делал серию по 10 выстрелов, на которые давались 250 секунд. Затем еще 2 выстрела, а затем по 2 выстрела на выбывание.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны расписание и результаты футбольного турнира на Олимпиаде в Токио. Он стартовал еще до церемонии открытия Игр.