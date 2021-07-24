Украина остановилась в шаге от первой медали на Олимпиаде-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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2,5 т.
Павел Коростылев

Украинец Павел Коростылев не смог завоевать первую медаль для нашей страны на Олимпийских играх в Токио. 23-летний студент Львовского училища физической культуры занял четвертое место в пулевой стрельбе на 10 метров.

Павел Коростылев.

В отборочном турнире Коростылев с четвертого места вышел в финал. После первых 12 выстрелов наш соотечественник с результатом 119,6 занял второе место.

Павел Коростылев набрал 119,6 балла
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В решающих стадиях на выбивание, где каждый спортсмен делал по два выстрела, Коростылев держался в тройке лидеров, претендуя на медаль.

Перед серией за "бронзу" Павел шел на второй строчке, но не смог справиться с эмоциями.

Павел претендовал на медаль

Ключевым стал последний выстрел украинца, которым он добыл лишь 8,4 очка. Несмотря на слабую стрельбу конкурентов это не позволило Коростылеву бороться за медаль.

Коростылев занял 4-е место

Напомним, что спортсмены стреляют пулями калибра 4,5 мм. В финале точный выстрел может принести максимально 10,9. В первой стадии финала каждый делал серию по 10 выстрелов, на которые давались 250 секунд. Затем еще 2 выстрела, а затем по 2 выстрела на выбывание.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны расписание и результаты футбольного турнира на Олимпиаде в Токио. Он стартовал еще до церемонии открытия Игр.

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