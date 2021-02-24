Свитолина снялась в пикантной фотосессии: спортивные итоги 23 февраля
Украинские болельщики выругались в адрес Александра Усика из-за его видео, а в Лиге чемпионов состоялись очередные матчи плей-офф.
Кроме того, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина снялась в пикантной фотосессии.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 23 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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