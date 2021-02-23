Олимпийский чемпион из Украины страшно упал на тренировке. Видео
Олимпийский чемпион Рио по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях, шестикратный чемпион Европы и двукратный победитель Европейских игр Олег Верняев серьезно упал во время тренировки.
27-летний уроженец Донецка пытался выполнить опорный прыжок, но не смог удержать равновесие и упал с матов на козла, ударившись спиной и головой.
"Вхождение в форму, очень сложный процесс. Путь предстоит сложный, но только вперед", – подписал ролик спортсмен, который выложил в Instagram.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила Верняева
Ранее Верняев побоялся обижать Россию, говоря о войне на Донбассе, и вызвал недовольство в сети.
Недавно СМИ сообщили о романе Олега с 17-летней спортсменкой. Девушка является лидером сборной Украины по художественной гимнастике с 2018 года.