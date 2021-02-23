Тренер, которого в матче УПЛ наказали за украинский язык, впервые прокомментировал инцидент

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
5,8 т.
Виталий Шумский

Главный тренер ПФК "Львова" Виталий Шумский, который получил желтую карточку после того, как попросил арбитра разговаривать с ним на украинском языке, возмущен ситуацией и считает, что получил наказание незаконно.

Шумский напомнил, что есть закон 16 января: в публичных местах разговаривать на государственном языке. И когда за государственный язык ему начинают давать желтые карточки, он этого не может понять.

"В тот момент я почувствовал себя дискриминированным по языковому признаку. Не только я, но и мои помощники. Думаю, если бы это услышали люди на трибунах, чувствовали себя так же. К тому же, это был День памяти героев Небесной Сотни. Понимаете? И канун Родной речи. Футбол – это публичное место? Куда еще конкретизировать? Телевидение на матчи есть, микрофоны, все все слышат", – цитирует Шумского "Футбол24".

Шумский огорчен, что украинский футбол преимущественно русскоязычный.

"Почему за столько лет нельзя было овладеть государственным языком? Значит, они не хотели. Значит, украинский язык - не их родной. Да и сама Украина - не их родное государство, наверное. Я могу говорить на русском так же, как и на украинском. Дома могу говорить, как хочу. Но в публичных местах такого не может быть", – отметил специалист..

По словам тренера он и в дальнейшем готов придерживаться принципа и требовать от арбитров общаться с ним на государственном языке.

"В нашей команде много иностранцев, но я общаюсь с ними на украинском языке, есть переводчик. Считаю, что так должно быть. Есть много бразильцев, игроки с Люксембурга, Франции. Спросите у них, если приехать туда - нужно учить их язык или нет. Это - национализм. Национализм - хорошее слово. Это значит, что ты любишь свое государство. Это в Советском Союзе национализм приравнивали к фашистам. На самом деле, это два совершенно разных лагеря. Националисты борются за свое государство и любят ее", – подытожил Шумский.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертый арбитр матча 15-го тура украинской Премьер-лиги между "Львовом" и "Колосом" Николай Кривоносов собирается подать в суд на наставника хозяев Виталия Шумского за клевету.