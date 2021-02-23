Тренер, которого в матче УПЛ наказали за украинский язык, впервые прокомментировал инцидент

Главный тренер ПФК "Львова" Виталий Шумский, который получил желтую карточку после того, как попросил арбитра разговаривать с ним на украинском языке, возмущен ситуацией и считает, что получил наказание незаконно.

Шумский напомнил, что есть закон 16 января: в публичных местах разговаривать на государственном языке. И когда за государственный язык ему начинают давать желтые карточки, он этого не может понять.

"В тот момент я почувствовал себя дискриминированным по языковому признаку. Не только я, но и мои помощники. Думаю, если бы это услышали люди на трибунах, чувствовали себя так же. К тому же, это был День памяти героев Небесной Сотни. Понимаете? И канун Родной речи. Футбол – это публичное место? Куда еще конкретизировать? Телевидение на матчи есть, микрофоны, все все слышат", – цитирует Шумского "Футбол24".

Шумский огорчен, что украинский футбол преимущественно русскоязычный.

"Почему за столько лет нельзя было овладеть государственным языком? Значит, они не хотели. Значит, украинский язык - не их родной. Да и сама Украина - не их родное государство, наверное. Я могу говорить на русском так же, как и на украинском. Дома могу говорить, как хочу. Но в публичных местах такого не может быть", – отметил специалист..

По словам тренера он и в дальнейшем готов придерживаться принципа и требовать от арбитров общаться с ним на государственном языке.

"В нашей команде много иностранцев, но я общаюсь с ними на украинском языке, есть переводчик. Считаю, что так должно быть. Есть много бразильцев, игроки с Люксембурга, Франции. Спросите у них, если приехать туда - нужно учить их язык или нет. Это - национализм. Национализм - хорошее слово. Это значит, что ты любишь свое государство. Это в Советском Союзе национализм приравнивали к фашистам. На самом деле, это два совершенно разных лагеря. Националисты борются за свое государство и любят ее", – подытожил Шумский.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертый арбитр матча 15-го тура украинской Премьер-лиги между "Львовом" и "Колосом" Николай Кривоносов собирается подать в суд на наставника хозяев Виталия Шумского за клевету.