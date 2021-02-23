Украинцы обматерили Усика из-за носков с маркой туалетной бумаги

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
1,4 т.
Александр Усик

Украинские болельщики бокса жестко раскритиковали Александра Усика за его внешний вид во время одной из тренировок.

На странице lomus_official в Instagram появилось короткое видео со спортсменом, на котором он одет в носки с маркой туалетной бумаги "Обухов". На вопрос оператора, почему Александр выбрал именно их, наш соотечественник ответил одним простым словом: "Because (Потому что – Ред.)".

Пользователи не смогли сдержать эмоции в комментариях и засыпали Усика оскорблениями. Они усомнились в его умственных способностях и обматерили украинца.

"Because даун, вот и все", "Обертка нашла своего героя", "Кукухой полностью поехал", "Такое выражение лица у этого оболтуса, как будто на унитазе его застукали", "Саша – дно", "Он все больше похож не на казака, а на Иванушку-дурака", "Есть такая профессия – дурак".

Усика назвали дураком
Усик назвали дном
Пользователи усомнились в интеллекте Усика
Усик надел носки "Обухов"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик пришел студию перед матчем Лиги Европы между "Маккаби" (Тель-Авив) и "Шахтером" и неожиданно заговорил на украинском языке с футболистом Евгением Селезневым во время прямого эфира.

Александр Усик