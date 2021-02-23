Украинцы обматерили Усика из-за носков с маркой туалетной бумаги

Украинские болельщики бокса жестко раскритиковали Александра Усика за его внешний вид во время одной из тренировок.

На странице lomus_official в Instagram появилось короткое видео со спортсменом, на котором он одет в носки с маркой туалетной бумаги "Обухов". На вопрос оператора, почему Александр выбрал именно их, наш соотечественник ответил одним простым словом: "Because (Потому что – Ред.)".

Пользователи не смогли сдержать эмоции в комментариях и засыпали Усика оскорблениями. Они усомнились в его умственных способностях и обматерили украинца.

"Because даун, вот и все", "Обертка нашла своего героя", "Кукухой полностью поехал", "Такое выражение лица у этого оболтуса, как будто на унитазе его застукали", "Саша – дно", "Он все больше похож не на казака, а на Иванушку-дурака", "Есть такая профессия – дурак".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик пришел студию перед матчем Лиги Европы между "Маккаби" (Тель-Авив) и "Шахтером" и неожиданно заговорил на украинском языке с футболистом Евгением Селезневым во время прямого эфира.