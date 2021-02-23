"Бавария" разгромила в гостях "Лацио" в Лиге чемпионов

Мюнхенская "Бавария" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде обыграла римский "Лацио". Встреча на Олимпийском стадионе в столице Италии завершилась со счетом 1:4.

С первых минут действующий победитель ЛЧ захватил инициативу на поле, тотально доминируя на всех его участках. Уже на 9-й минуте Мусаккио совершил ужаснейшую ошибку, отдав пас назад точно на ход Левандовски. Поляк подобрал, обыграл на движении Рейну и покатил в пустые ворота – 1:0.

Немцы наращивали давление и до перерыва успели еще дважды расписаться в воротах римлян. На 24-й минуте Мусиала ударом низом с 20 метров сделал счет 2:0.

А за 3 минуты до перерыва Сане подобрал мяч от удара Комана и легко проткнул мяч в ворота.

Разгром продолжился и после перерыва. На 47-й минуте Франческо Ачерб срезал мяч в свои собственные ворота.

Минутная расслабленность немцев в последующие несколько минут привело голу. Хоакин Корреа устроил забег по штрафной "Баварии" и послал мяч точно в шестерку – 1:4.

"Лацио" Италия – "Бавария" Германия 1:4 (0:3, 1:1)

Голы: 0:1 – 9 Левандовски, 0:2 – 24 Мусиала, 0:3 – 42 Сане, 0:4 – 47, автогол Ачерби, 1:4 – 49 Корреа.

Лацио – Рейна, Ачерби, Мусаккьо (Лулич, 31), Габаррон (Худт, 53), Лаццари, Лейва (Эскаланте, 53), Марушич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 81), Милинкович-Савич (Катальди, 81), Корреа, Иммобиле.

Бавария – Нойер, Зюле, Алаба, Боатенг, Дэвис, Киммих, Мусиала (Шупо-Мотинг, 90), Сане (Сарр, 90), Горетцка (Хави Мартинес, 63), Коман (Люка Эрнандес, 75), Левандовски.

Предупреждения: Луис Альберто (28), Лейва (51), Корреа (57), Марушич (65), Эскаланте (69), Киммих (72), Коман (75).

Во втором поединке дня "Челси" на нейтральном поле в Бухаресте добыл скромную гостевую победу над мадридским "Атлетико" – 1:0.

Обе команды выбрали на матч осторожную закрытую стратегию, с минимальным количеством ударов по воротам. За весь первый тайм футболисты нанесли лишь один "выстрел" в створ.

Развязка наступила на 68-й минуте. Оливье Жиру забил фантастический гол в падении через себя, однако Феликс Брих моментально свистнул офсайд. После просмотра ВАР гол был засчитан.

"Атлетико" Испания – "Челси" Англия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 68 Жиру.

Атлетико – Облак, Фелипе, Савич, Эрмосо (Витоло, 84), Коке, Лемар, Сауль (Торрейра, 82), Корреа (Дембеле, 82), Льоренте, Жоау Феликс (Лоди, 82), Суарес.

Челси – Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Алонсо, Ковачич (Зиеш, 74), Жоржиньо, Маунт (Канте, 74), Хадсон-Одои (Джеймс, 80), Вернер (Пулишич, 87), Жиру (Хавертц, 87).

Предупреждения: Маунт (1), Льоренте (63), Жоржиньо (64), Лемар (90).

Ответные матчи запланированы на 17 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе были сыграны четыре поединка ЛЧ. Туринский "Ювентус" неожиданно уступил португальскому "Порту" (1:2), "Барселона" крупно проиграла французскому ПСЖ (1:4), немецкий РБ "Лейпциг" дома был обыгран английским "Ливерпулем" (0:2), а дортмундская "Боруссия" в Испании добыла волевую победу над местной "Севильей" (3:2).