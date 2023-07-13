Российская теннисистка, устроившая демарш на Wimbledon-2023, отказывается играть за РФ

Российская теннисистка Мирра Андреева не намерена больше представлять родную страну на международных соревнованиях. 16-летняя уроженка Красноярска сейчас работает над тем, чтобы стать гражданкой Франции, где она тренируется и проживает с минувшего года.

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Об этом информирует портал Tennis World USA. По его данным, юная теннисистка, которая недавно отметилась демаршем на Открытом чемпионате Великобритании Wimbledon-2023, занимается сбором необходимых документов.

Уточняется, что для получения французского гражданства необходимо пять лет жить на территории страны, а также сдать экзамен на знание языка. Это в минувшем году сделала 22-летняя москвичка Варвара Грачева, которая уже представляет Францию на турнирах.

Отметим, что Андреева выплатила крупнейший штраф на Wimbledon-2023 за свою выходку в поединке четвертого круга соревнований против американки Мэдисон Кис. Накануне стало известно о переезде в Испанию легендарной российской чемпионки Елены Исинбаевой.

11 июля украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал Wimbledon-2023, обыграв первую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Успех украинской теннисистки вызвал приступ желчи в России. Позже в финал турнира в парном смешанном разряде пробилась Людмила Киченок.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Wimbledon-2023 категорично ответили на призыв Элины Свитолиной сделать официальное заявление об отношении украинок к россиянкам и беларускам.

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