Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира и вышла в полуфинал Wimbledon-2023

Украинка Элина Свитолина во второй раз в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon. 28-летняя одесситка в драматичном матче нанесла поражение первой ракетке мира Иге Швентек из Польши – 7:5, 6:7, 6:2.

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Теннисистки подарили зрителям настоящее трехчасовое зрелище. В первой партии Швентек контролировала его первую половину и в восьмом гейме находилась в шаге от тройного сетбола. Однако в этот момент Свитолина полностью перевернула игру, сделала камбэк и выиграла сет.

В перерыве организаторы приняли решение закрыть крышу над кортом, что привело к паузе, которая позволила полячки немного прийти в себя. Вторая партия началась с чудовищной ошибки Свитолиной – наша теннисистка в простейшей ситуации не смогла перевести мяч на сторону соперницы и отдала гейм Швентек.

Ига сумела выйти вперед 3:1, однако затем украинка взяла три гейма подряд. В итоге соперницы дошли то тай-брейка, где победительницей была первый номер мирового рейтинга.

На старте третьего сета Элина сумела сделать брейк, а затем еще один, и повела в счете 4:1. Положение польской теннисистки стало катастрофическим, когда Свитолина в шестом гейме сделала две подачи навылет подряд, уничтожив оппонентку. В итоге наша соотечественница довела поединок до победы.

По ходу поединка украинка сделала пять подач навылет, реализовала шесть из девяти брйк-поинтов и выиграла 25 активных розыгрышей. В свой пассив Элина записала девять двойных и 25 невынужденных ошибок.

Соперницей Элина по битве за путевку в финал турнира будет 42-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова. С ней Свитолина встречалась пять раз и выиграла трижды. В последний раз девушки играли на Олимпийских играх-2020, когда одесситка уступила в полуфинале.

До матча организаторы Wimbledon-2023 ответили на призыв Свитолиной информировать зрителей о том, что украинцы не станут пожимать руку представительницам России и Беларуси. Украинка после победы в 1/8 финала не стала приветствовать беларуску Викторию Азаренко, которая позже возмутилась тем, что СМИ делают акцент на поведении фанатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Элина Свитолина специально делает антироссийские выступления из-за страха перед соотечественниками. А болельщики из РФ взбесились из-за успеха украинской теннисистки на Wimbledon-2023.

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