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Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира и вышла в полуфинал Wimbledon-2023

Александр Чеканов
Теннис
3 минуты
5,6 т.
Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира и вышла в полуфинал Wimbledon-2023

Украинка Элина Свитолина во второй раз в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon. 28-летняя одесситка в драматичном матче нанесла поражение первой ракетке мира Иге Швентек из Польши – 7:5, 6:7, 6:2.

Видео дня

Теннисистки подарили зрителям настоящее трехчасовое зрелище. В первой партии Швентек контролировала его первую половину и в восьмом гейме находилась в шаге от тройного сетбола. Однако в этот момент Свитолина полностью перевернула игру, сделала камбэк и выиграла сет.

Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира и вышла в полуфинал Wimbledon-2023
Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира и вышла в полуфинал Wimbledon-2023

В перерыве организаторы приняли решение закрыть крышу над кортом, что привело к паузе, которая позволила полячки немного прийти в себя. Вторая партия началась с чудовищной ошибки Свитолиной – наша теннисистка в простейшей ситуации не смогла перевести мяч на сторону соперницы и отдала гейм Швентек.

Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира и вышла в полуфинал Wimbledon-2023

Ига сумела выйти вперед 3:1, однако затем украинка взяла три гейма подряд. В итоге соперницы дошли то тай-брейка, где победительницей была первый номер мирового рейтинга.

Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира и вышла в полуфинал Wimbledon-2023

На старте третьего сета Элина сумела сделать брейк, а затем еще один, и повела в счете 4:1. Положение польской теннисистки стало катастрофическим, когда Свитолина в шестом гейме сделала две подачи навылет подряд, уничтожив оппонентку. В итоге наша соотечественница довела поединок до победы.

Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира и вышла в полуфинал Wimbledon-2023

По ходу поединка украинка сделала пять подач навылет, реализовала шесть из девяти брйк-поинтов и выиграла 25 активных розыгрышей. В свой пассив Элина записала девять двойных и 25 невынужденных ошибок.

Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира и вышла в полуфинал Wimbledon-2023

Соперницей Элина по битве за путевку в финал турнира будет 42-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова. С ней Свитолина встречалась пять раз и выиграла трижды. В последний раз девушки играли на Олимпийских играх-2020, когда одесситка уступила в полуфинале.

Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира и вышла в полуфинал Wimbledon-2023

До матча организаторы Wimbledon-2023 ответили на призыв Свитолиной информировать зрителей о том, что украинцы не станут пожимать руку представительницам России и Беларуси. Украинка после победы в 1/8 финала не стала приветствовать беларуску Викторию Азаренко, которая позже возмутилась тем, что СМИ делают акцент на поведении фанатов.

Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира и вышла в полуфинал Wimbledon-2023

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Элина Свитолина специально делает антироссийские выступления из-за страха перед соотечественниками. А болельщики из РФ взбесились из-за успеха украинской теннисистки на Wimbledon-2023.

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