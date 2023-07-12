Российскую теннисистку жестко наказали за демарш на Wimbledon-2023

Российская теннисистка Мирра Андреева была оштрафована почти на 10 тысяч долларов за поведение во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2023. 16-летняя представительница страны-агрессора получила самое суровое наказание среди всех участников турнира.

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Андреева во время поединка против американки Мэдисон Кис дважды бросала на корт ракетку, что строго запрещено правилами легендарного Wimbledon, напоминает портал "Большой теннис Украины". Россиянка после второго случая получила штрафное очко, благодаря чему ее соперница смогла реализовать матчбол и пробиться в четвертьфинал.

Теннисистка из РФ попыталась объяснить судье, что поскользнулся, а после окончания поединка устроила демарш, отказавшись пожимать арбитру руку. В итоге она была оштрафована организаторами на восемь тысяч долларов. Это в два раза больше, чем заплатили беларуска Лидия Морозова и британец Дэниэл Эванс.

Накануне украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал Wimbledon-2023, обыграв первую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Успех украинской теннисистки вызвал приступ желчи в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Wimbledon-2023 категорично ответили на призыв Элины Свитолиной сделать официальное заявление об отношении украинок к россиянкам и беларускам.

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