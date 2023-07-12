Второй раз в истории! Украинская теннисистка вышла в финал Wimbledon-2023

Известная украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал Wimbledon-2023 в парном смешанном разряде. 31-летняя уроженка Днепра вместе со своим партнером Мате Павичем из Хорватии в 1/2 финала одолели британский дуэт Джонни О'Мара / Оливия Николс 7:6, 4:6, 6:3. Для Людмилы это первый финал Grand Slam в карьере и второй в истории для Украины.

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В 2005 году Перебейнис стала первой украинкой, которая в миксте вышла в финал Wimbledon. В паре с австралийцем Полом Хенли Татьяна проиграла решающий матч Мари Пьерс и бывшей первой ракетке мира Махешу Бхупати.

Киченок и Павич сыграют в решающем поединке Wimbledon-2023 в четверг, 13 июля, с парой Йоран Флиген (Бельгия) / Сюй Ифань (Китай). Начало в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что в четвертьфинале украино-хорватский дуэт, посеянный на турнире под седьмым номером, был сильнее пары Николя Маю из Франции и Анны Данилиной из Казахстана – 6:3, 6:4. Для победы Киченок и Павичу хватило 70 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина на Wimbledon-2023 присутствует и в одиночном женском разряде. Элина Свитолина в четверг, 13 июля, за выход в финал поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой.

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