"Свитолина ни о чем". В России "подгорело" от украинской сенсации на Wimbledon

Украинская теннисистка Элина Свитолина своей победой в четвертьфинале Wimbledon вызвала шок у российских болельщиков. Фанаты, которые всячески критиковали игру нашей соотечественницы, после третьего сета были вынуждены "переобуваться".

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До старта встречи юзеры критически оценивали шансы Элины выйти в полуфинал, называя матч Свитолина - Швентек, матчем "жабы и гадюки".

По ходу поединка россияне позволяли себе нелестные отзывы в адрес Элины.

"Свитолина ни о чем, тупо перебивает мяч на сторону соперницы, в надежде на ошибку. Но так матч не выиграть. Нужна хоть какая-то мысль, задумка в комбинации, но этого нет и близко", – пишут любители тенниса из РФ.

Уже после победы российские комментаторы были вынуждены признать величие 28-летней одесситки.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Свитолиной и Швентек завершился со счетом 7:5, 6:7, 6:2. За путевку в финал украинка сразится с 42-й ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии.

На старте Открытого чемпионата Великобритании Свитолина переиграла легендарную американку Винус Уильямс, которая пять раз в карьере выигрывала супертурнир в Лондоне.

Во втором туре Элина была сильнее представительницы Бельгии Элизы Мертенс – 6:1, 1:6, 6:1.

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