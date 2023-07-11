'Не собираемся': организаторы Wimbledon ответили на призыв Свитолиной

Организаторы Открытого чемпионата Великобритании по теннису не будут информировать зрителей о том, что украинцы не станут пожимать руку представительницам России и Беларуси. Таким образом устроители Wimbledon-2023 ответили на призыв Элины Свитолиной, которая отметила важность объяснения болельщикам происходящего.

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Исполнительный директор Wimbledon Салли Болтон отметила, что английские поклонники тенниса и гости турнира прекрасно понимают жесткое решение украинок в отношении соперниц и стран-агрессоров, пишет портал Bein Sports. При этом функционер не стала комментировать свист в адрес беларуски Виктории Азаренко после поражения от Свитолиной.

"Мы не собираемся этого делать. Исторически сложилось так, что в теннисе то, как игрок ведет себя после матча, является его личным решением, и мы не хотим что-то кому-то навязывать. На Wimbledon невероятно знающие болельщики, и я думаю, что большая часть понимает происходящее. Мы должны сосредоточиться на теннисе и матчах, которые мы наблюдаем, а не на всем, что происходит вокруг", – сказала Болтон.

Напомним, Свитолина вышла в четвертьфинал Wimbledon-2023. Украинка после игры не стала пожимать руку Азаренко. Представительница Беларуси возмутилась тем, что СМИ делают акцент на поведении фанатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Элина Свитолина специально делает антироссийские выступления из-за страха перед соотечественниками. А болельщики из РФ взбесились из-за успеха украинской теннисистки на Wimbledon-2023.

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