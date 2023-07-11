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"Не собираемся": организаторы Wimbledon ответили на призыв Свитолиной

Александр Чеканов
Теннис
2 минуты
4,3 т.
'Не собираемся': организаторы Wimbledon ответили на призыв Свитолиной

Организаторы Открытого чемпионата Великобритании по теннису не будут информировать зрителей о том, что украинцы не станут пожимать руку представительницам России и Беларуси. Таким образом устроители Wimbledon-2023 ответили на призыв Элины Свитолиной, которая отметила важность объяснения болельщикам происходящего.

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Исполнительный директор Wimbledon Салли Болтон отметила, что английские поклонники тенниса и гости турнира прекрасно понимают жесткое решение украинок в отношении соперниц и стран-агрессоров, пишет портал Bein Sports. При этом функционер не стала комментировать свист в адрес беларуски Виктории Азаренко после поражения от Свитолиной.

"Не собираемся": организаторы Wimbledon ответили на призыв Свитолиной

"Мы не собираемся этого делать. Исторически сложилось так, что в теннисе то, как игрок ведет себя после матча, является его личным решением, и мы не хотим что-то кому-то навязывать. На Wimbledon невероятно знающие болельщики, и я думаю, что большая часть понимает происходящее. Мы должны сосредоточиться на теннисе и матчах, которые мы наблюдаем, а не на всем, что происходит вокруг", – сказала Болтон.

"Не собираемся": организаторы Wimbledon ответили на призыв Свитолиной

Напомним, Свитолина вышла в четвертьфинал Wimbledon-2023. Украинка после игры не стала пожимать руку Азаренко. Представительница Беларуси возмутилась тем, что СМИ делают акцент на поведении фанатов.

"Не собираемся": организаторы Wimbledon ответили на призыв Свитолиной

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Элина Свитолина специально делает антироссийские выступления из-за страха перед соотечественниками. А болельщики из РФ взбесились из-за успеха украинской теннисистки на Wimbledon-2023.

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