'Мы видим вас'. Долгополов с фронта предупредил защитников российских спортсменов

Известный украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, резко отреагировал на истории "невиновных российских спортсменов". 34-летний киевлянин считает, что на самом деле практически никто из РФ не переживает из-за войны в Украине.

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"Веселые наблюдения. 95% людей, защищающих российских спортсменов или других россиян, которые якобы невиновны в своем молчании, не опубликовали ни одного твита с болью или состраданием к террору в Украине, или даже наоборот - поддерживают Россию. Мы видим вас, маленькие варвары", – предупредил экс-теннисист у себя в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Долгополов отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. Долгополов задал вопрос экспертам, намекая на скорую кончину диктатора.

Ранее Долгополов заявил, чем для нашей страны закончится война с Россией. Также он назвал, сколько в Украине реально осталось мужчин, которых можно мобилизовать на борьбу с агрессорами.

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