Долгополов намекнул на убийство Путина

Известный украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. Долгополов задал вопрос экспертам, намекая на скорую кончину диктатора.

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"Был ли хоть один человек, разыскиваемый Международным уголовным судом, который прожил долгую свободную жизнь и умер своей смертью на свободе?" - написал Долгополов в своем Twitter.

Напомним, что МУС также выдал ордер на арест российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МИДе государства-агрессора заявили, что Москву не волнует решение Международного уголовного суда в Гааге.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля Долгополов напомнил миру о военных преступлениях Российской Федерации. 34-летний киевлянин наглядно продемонстрировал ложь роспропаганды, которая одной из главных целей войны в Украине называет "защиту жителей Донбасса".

Ранее Долгополов заявил, чем для нашей страны закончится война с Россией. Также он назвал, сколько в Украине реально осталось мужчин, которых можно мобилизовать на борьбу с агрессорами.

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