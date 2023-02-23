"Верить, что есть шансы, значит быть сумасшедшим". Долгополов сказал, чем закончится война с Россией

Прославленный украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения пошел добровольцев в ВСУ и сейчас находится на фронте, уверен в победе Украины. По мнению нашего соотечественника, единственный вопрос, который остается открытым, какой ценой будет добыта эта победа.

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Долгополов отметил, что после событий первых двух месяцев войны, у Украины не осталось других вариантов, как полностью изгнать оккупанта со своей территории без всяких компромиссов.

"Верить, что у России есть шансы против 50 стран по коалиции с такой разницей в качестве оружия, значит быть полным сумасшедшим. Россия проиграет без сомнения. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет и каким количеством людей нам придется пожертвовать", – написал спортсмен у себя в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Долгополов рассказал, сколько в Украине реально осталось мужчин, которых можно отправить на войну с Россией.

31 июля Долгополов выложил видео с военного сбора. В ролике 33-летний киевлянин на полигоне стрелял из автомата и метал гранату.

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