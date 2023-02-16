Долгополов рассказал, сколько в Украине реально осталось мужчин, которых можно отправить на войну с Россией

Прославленный украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения пошел добровольцев в ВСУ и сейчас находится на фронте, высказался о ситуации с человеческим резервом для войны с Россией. По мнению нашего соотечественника, у Украины еще есть большой кадровый потенциал.

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У себя в Twitter Долгополов опубликовал "реальный взгляд" на то, как обстоят дела с людьми.

"У нас абсолютно нет проблем с кадровой силой и никогда не будет, если знать хотя бы элементарную математику. У нас резервный потенциал минимум 5-6 миллионов. Учитывая напряженность этой войны, их нужно только вооружить и научить, и эта война будет решаться количеством и качеством оружия, моралью, тактикой, экономической выносливостью и закончится задолго до того, как появится дефицит людей", - написал Александр.

Долгополов признался, что в силу своих служебных обязанностей побывал во многих регионах Украины, в том числе и в Киеве.

"В стране полно молодых людей, которые сейчас живут нормальной жизнью, посещают рестораны, торговые центры, работают на своих работах и, надо надеяться, в большинстве случаев жертвуют и помогают армии", - поделился своим наблюдением теннисист.

Рассказывая о своем окружении, Александр отметил, что знает не менее 50, а может, даже 100 мужчин в возрасте 20-50 лет, из которых только 5-7 были мобилизованы в ВСУ.

"Остальные работают на своей работе. Подавляющее большинство не готовы идти добровольцами, но, по их словам, пойдут, если их призовут, – уверен Долгополов.

В заключение украинский теннисист-военный посоветовал всем твиттерным комментаторам, которые разгоняют зраду расслабится.

"Ваши бессмысленные одиночные видео не имеют ничего общего с украинской действительностью, продолжайте воображать хрень и ложитесь спать. Что касается мыслящих и образованных, не переживайте. Добро победит, зло проиграет, а история вспомнит вас на стороне света и свободы", – подытожил Долгополов.

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