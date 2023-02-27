''Чистое зло'': Долгополов показал, как на самом деле Россия ''спасает население Донбасса''

Прославленный украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения пошел добровольцем в ВСУ, напомнил миру о военных преступлениях Российской Федерации. 34-летний киевлянин наглядно продемонстрировал ложь роспропаганды, которая одной из главных целей войны в Украине называет "защиту жителей Донбасса".

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На своей странице в социальной сети Twitter Долгополов опубликовал видео российского пропагандистского информационного агентства РИА "Новости". Так называемые журналисты сняли разбомбленный Бахмут, на что теннисист назвал действия страны-агрессора настоящим злом.

"Просто напоминание: россияне говорят, что спасают население Донбасса. Убив их и сровняв их город с землей, я считаю. Куда бы ни пришла Россия, это место становится безлюдным. Чистое зло", – написал теннисист.

Ранее Долгополов заявил, чем для нашей страны закончится война с Россией. Также он назвал, сколько в Украине реально осталось мужчин, которых можно мобилизовать на борьбу с агрессорами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Долгополов предположил, что президент России Владимир Путин послал своего двойника на выступление на шабаше-митинге в Москве. 31 июля Долгополов выложил видео с военных сборов. В ролике 33-летний киевлянин на полигоне стрелял из автомата и метал гранату.

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