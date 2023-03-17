Решение Гааги для России не указ: Захарова прокомментировала выдачу ордера на арест Путина

В министерстве иностранных дел России отреагировали на решение Международного суда выдать ордер на арест президента страны-агрессора Владимира Путина. Там заявили, что для Москвы решения суда в Гааге не имеют никакого значения.

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Соответствующее заявление сделала официальная представитель МИД РФ Мария Захарова. "Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения", – написала она в своем Telegram-канале.

Захарова заявила, что страна-агрессор не является участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому "не несет обязательств".

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", – выдала российская чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

– Генеральный прокурор Украины Андрей Костин пояснил, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – принудительного перемещения украинских детей. За пределами РФ Путина должны арестовать и передать в суд.

– "Мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давать Путину руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным, а его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности", – заявил Андрей Костин.

– 16 марта стало известно, что прокурор Карим Хан запросил первые ордера на аресты по делам о военным преступлениях в Украине, а Международный уголовный суд намерен открыть дело о похищении украинских детей и ударах по гражданской инфраструктуре.

– Ранее был опубликован большой отчет о том, как РФ поставила на конвейер похищение украинских детей и принудительно их "деукраинизирует", подвергая давлению и моральному зомбированию.