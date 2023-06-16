Первая ракетка Беларуси в слезах со словами 'ненавидят из-за страны' заявила, что хотела уйти из тенниса из-за войны в Украине

Победительница Australian Open Арина Соболенко неожиданно призналась в том, что хотела завершить карьеру после вторжения России в Украину. Первая ракетка Беларуси чувствовала себя ужасно из-за того, что ее страна стала соучастником войны, а сама она стала получать множество угроз.

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Об этом сама Соболенко в слезах рассказала для документального фильма Break Point от компании Netflix, пишет Daily Express. По словам теннисистки, которая во время Roland Garros испугалась вопросов о войне, она столкнулась с ненавистью по национальному признаку и готова была бросить спорт.

"Я из Беларуси, поэтому мне было очень плохо. Это тяжело. Если бы я могла это контролировать, то, конечно, я бы сделала все возможное, чтобы все остановить. Все начали говорить: "Вы должны забанить всех игроков из России и Беларуси". Я чувствовала, что все ненавидят меня из-за моей страны. После одного из матче я открыла Instagram, и первое, что выскочило, было что-то вроде: "Ты, б***ь, с**а, умрешь". Я поняла, что не могу с этим справиться. Это уже слишком. Я сказала команде, что просто больше не хочу играть в теннис. Конец всего. Все это говорило мне, что я должна завершить карьеру", – сказала Соболенко.

Ранее Арина цинично высказалась о взаимоотношениях с нашими теннисистками. Она также возмутилась из-за того, что от спортсменов требуют осуждать агрессию РФ. На Roland Garros она спровоцировала публику на свист в адрес Элины Свитолиной: она демонстративно ждала рукопожатия, хотя украинка до этого заявляла, что не будет подавать руки представителям России и РБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арина Соболенко заявила, что не поддерживает беларуского диктатора Александра Лукашенко.

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