Лучшая теннисистка Беларуси сделала неожиданное признание про Лукашенко и нарвалась на ответку

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко оправдалась за фотографии с Александром Лукашенко, из-за которых она в последнее время получало очень много критических высказываний. По словам 1-й ракетки страны, это случилось на Кубке Федерации в Беларуси, куда ходил непризнанный президент, а после матча, захотел сфотографироваться со спортсменками.

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Кроме того Соболенко, подписавшая в 2020-м провластное письмо в пользу Лукашенко, внезапно заявила, что не поддерживает диктатора.

"Я уже много раз говорила, что не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна участвовала в конфликтах. Вы знаете мою позицию, знаете мой ответ. Я не хочу заниматься политикой. Хочу просто быть теннисисткой. Я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас", – сказала 25-летняя минчанка.

Болельщики с недоверием отнеслись к таким высказываниям 2-й ракетки мира.

"Я не хочу заниматься политикой - так прям и говорила, когда "поддерживала" и даже после 2020 года?" – задаются вопросом фанаты.

Другие называют теннисистку лицемеркой.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после матча на Roland Garros против Элины Свитолиной Арина Соболенко подошла к сетке и демонстративно ждала рукопожатия от нашей соотечественницы.

Такой поступок белоруски вызвал возмущение у украинки.

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