'Выше моих сил': российская чемпионка ОИ призналась, что 'не сможет смотреть' выступление Магучих на Олимпиаде

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене призналась, что не будет смотреть Олимпийские игры в Париже, где в этом виде соревнований одной из фавориток на "золото" является Ярослава Магучих. Победительница ОИ-2020, которая ранее в слезах заявила о завершении международной карьеры из-за отстранения, добавила, что ей сложно следить за турнирами, где она не участвует.

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Об этом Ласицкене заявила в интервью пропагандистскому изданию "Российская газета". Трехкратная чемпионка, которая лишь спустя пять месяцев после начала войны в Украине высказалась об агрессии своей страны, также позитивно отреагировала на победу Магучих на турнире в Котбусе, которая прыгнула на 204 сантиметра.

"Еще и австралийка Никола Олислагерс в конце января прыгнула на 2,03. Очень рада за девочек, что они сейчас находятся в прекрасной форме. Молодцы, хорошо готовы. Олимпийский год. Все хотят показывать результат. Это классно. На сегодняшний день, зная себя, скажу, что, скорее всего, Олимпиаду я не смогу смотреть. Я Игры в Рио не смотрела. Чемпионаты мира, которые пропускала, не смотрела. Не знаю, к сожалению или к счастью, но это выше моих сил", – сказала Ласицкене.

Ранее Магучих стала причиной истерики у россиян после того, как выкрикнула патриотичный клич "Слава Украине!" на чемпионате мира-2023, на котором завоевала "золото". Пропагандисты из РФ требовали как минимум оштрафовать спортсменку, назвав ее поведение вакханалией.

Как сообщал OBOZ.UA, Марии Ласицкене на вечере бокса в подмосковном Серпухове вручили сертификат на три миллиона рублей, что вызвало гнев у болельщиков.

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