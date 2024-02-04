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"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
4,6 т.
'Полнейший капец'. Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков

Федерация бокса России (ФБР) во время турнира "Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA" в подмосковном Серпухове вручила знаменитой прыгунье в высоту Марии Ласицкене сертификат на 3 миллиона рублей (~33000 $). 31-летняя легкоатлетка впервые в живую решила посмотреть бокс.

Видео дня

По словам генерального секретаря ФБР Татьяны Кириенко, Ласицкене не может выступить на Олимпиаде-2024 "из-за бесчеловечной политики МОК", поэтому организация решила поддержать спортсменку.

"Маша, покоряй новые вершины, впереди Игры Дружбы! Спортсмены России – это самая сплочённая семья, мы должны любить и помогать друг другу", - цитирует пресс-служба ФБР Кириенко.

Ласицкене в ответ искренне поблагодарила ФБР и лично главу Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.

"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков

Такой подарок вызвал бурную реакцию у российских болельщиков. Они возмущаются, что бюджетные средства идут не на помощь нуждающимся, а отдаются и так небедным знаменитым личностям.

"Не, это полнейший капец просто. Федерации бокса некуда денег девать? На эти деньги сколько инвентаря можно закупить в ДЮСШ по всей России? На эти деньги можно 1000 пар боксерских перчаток и 1000 напольных груш купить, специально сейчас посмотрел", – пишут в сети.

"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков
"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков
"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков

Фанаты поражены, как просто подкупили их кумира.

"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков
"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков
"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков
"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков

Юзеры называют ситуацию "жестью".

"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков
"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков
"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков
"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков
"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков

Как сообщал OBOZ.UA, Ласицкене осенью прошлого года опубликовала текст письма, который она отправила украинке Ярославе Магучих. Российская легкоатлетка обратилась к нашей соотечественнице после победы нашей спортсменки на чемпионате мира 2022 года.

Магучих и Ласицкене

Ранее Мария объявила о завершении международной карьеры на фоне отстранения российских спортсменов от соревнований.

Ласицкене

Ранее прыгунья в высоту жаловалась на то, что из-за санкций против России вынуждена носить экипировку в дырках. Кроме того, Ласицкене лишь в начале августа прервала молчание о войне в Украине. Она назвала это своей ошибкой.

"Полнейший капец". Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков

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