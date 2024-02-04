'Полнейший капец'. Подарок от Федерации бокса РФ для Марии Ласицкене шокировал российских болельщиков

Федерация бокса России (ФБР) во время турнира "Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA" в подмосковном Серпухове вручила знаменитой прыгунье в высоту Марии Ласицкене сертификат на 3 миллиона рублей (~33000 $). 31-летняя легкоатлетка впервые в живую решила посмотреть бокс.

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По словам генерального секретаря ФБР Татьяны Кириенко, Ласицкене не может выступить на Олимпиаде-2024 "из-за бесчеловечной политики МОК", поэтому организация решила поддержать спортсменку.

"Маша, покоряй новые вершины, впереди Игры Дружбы! Спортсмены России – это самая сплочённая семья, мы должны любить и помогать друг другу", - цитирует пресс-служба ФБР Кириенко.

Ласицкене в ответ искренне поблагодарила ФБР и лично главу Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.

Такой подарок вызвал бурную реакцию у российских болельщиков. Они возмущаются, что бюджетные средства идут не на помощь нуждающимся, а отдаются и так небедным знаменитым личностям.

"Не, это полнейший капец просто. Федерации бокса некуда денег девать? На эти деньги сколько инвентаря можно закупить в ДЮСШ по всей России? На эти деньги можно 1000 пар боксерских перчаток и 1000 напольных груш купить, специально сейчас посмотрел", – пишут в сети.

Фанаты поражены, как просто подкупили их кумира.

Юзеры называют ситуацию "жестью".

Как сообщал OBOZ.UA, Ласицкене осенью прошлого года опубликовала текст письма, который она отправила украинке Ярославе Магучих. Российская легкоатлетка обратилась к нашей соотечественнице после победы нашей спортсменки на чемпионате мира 2022 года.

Ранее Мария объявила о завершении международной карьеры на фоне отстранения российских спортсменов от соревнований.

Ранее прыгунья в высоту жаловалась на то, что из-за санкций против России вынуждена носить экипировку в дырках. Кроме того, Ласицкене лишь в начале августа прервала молчание о войне в Украине. Она назвала это своей ошибкой.

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