'Это вакханалия': в России потребовали оштрафовать Магучих за 'Слава Украине!' после победы на ЧМ-2023

Российские так называемые журналисты выдали очередной пропагандистский нарратив о спорте вне политике и потребовали наказать прыгунью Ярославу Магучих за прославление Украины после победы на чемпионате мира по легкой атлетике-2023 в Будапеште. Нашу соотечественницу обвинили в выкрикивании "известного националистического призыва", которому не место на соревнованиях.

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Об этом говорится в заметке портала Sport24 под заголовком "Украинка после победы на чемпионате мира орала политические лозунги. Все сделали вид, что этого не было". Представителей страны-агрессора возмутило, что Магучих подхватила патриотичное приветствие "Слава Украине! Героям слава!". Также псевдожурналисты назвали победу Ярославы фартовой из-за отсутствия их соотечественницы Марии Ласицкене.

"На церемонии награждения скандирование продолжилось. Причем начала его уже сама спортсменка. Но никто из организаторов или официальных лиц и не подумал остановить эту вакханалию. Понятно, что никто не будет применять каких-либо санкций к Магучих и ее команде за вмешивание политики в спорт, но сделать предупреждение или оштрафовать точно было бы не лишним", – говорится в материале.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что Ярославу Магучих якобы заставляют "говорить гадости" о российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская прыгунью в длину Мария Бех-Романчук завоевала "серебро" чемпионата мира по легкой атлетике и принесла нашей стране первую медаль турнира.

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