'Недопустимо': чемпион ОИ из РФ назвал аморальным клич Ярославы Магучих 'Слава Украине!' после победы на ЧМ-2023

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал неприемлемым патриотичный клич Ярославы Магучих "Слава Украине!" после победы на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике. Победитель Олимпиады-88 высказался о нарушении "норм этики и морали" со стороны нашей соотечественницы.

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Об этом Мамиашвили заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Он повторил традиционные кремлевские нарративы о политизации спорта, забыв, например, о том, как российский гимнаст Иван Куляк вышел с символом войны Z на церемонию награждения на Кубке мира.

"Тут не работают никакие нормы этики и морали, в том числе и связанные со спортом. Я не сторонник этой спортсменки, как ей надо жить и что кричать, но для этого есть иные места, где это можно сделать. Что касается спортивной площадки, то, руководствуясь уставами и Олимпийской хартией, такие вещи недопустимы. Она вправе делать то, что считает нужным, выступить у себя где-то на площади, но использовать спортивную площадку – это недопустимо. Убежден, что это пройдет незамеченным", – сказал Мамиашвили.

Накануне журналисты российского портала Sport24 потребовали как минимум оштрафовать Магучих за клич "Слава Украине!" на ЧМ-2023. А олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что легкоатлетку якобы заставляют "говорить гадости" о российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил возмущение Ярославой Магучих, которая отметилась патриотичным кличем "Слава Украине!".

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