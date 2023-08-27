Магучих выиграла чемпионат мира по легкой атлетике

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в столице Венгрии. На стадионе в Будапеште 21-летняя днепрянка покорила высоту 201 см. Эта победа стала первой победой Украины на чемпионатах мира за последние 10 лет.

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Магучих пропускала первую высоту (185 см), взяв 190 см с первой попытки. 194 см со второй . Основная борьба развернулась на высоте 197 см, которая давала прямую путевку на Олимпиаду в Париже-2024. Ярославе первой из всех спортсменок покорилась планка на этой отметке.

Ирина Геращенко начинала соревнование с 185 см, взяв ее, также как и 190 см и 194 с первого прыжка. Однако 197 стало недостижимым рубежом. 28-летняя киевлянка в итоге стала 5-й.

Дальше битва шла на высоте 199 см, где соревновались сразу четыре атлетки - две австралийки, британка и украинка. Магучих свой результат показала с первого раза, выйдя на промежуточное первое место.

Сражение за медали развернулось на отметке 201 см, где со второй попытки Ярослава первой прыгнула на эту высоту.

Уже в статусе чемпионки украинка штурмовала 207, но все три попытки оказались неудачными.

Отметим, что за Магучих на мундиале болел ее парень - Назар Степанов. Назар является сыном тренерши Магучих.

Ранее на ЧМ в Будапеште серебряную медаль завоевала Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчух завоевала серебряную медали чемпионата мира, который в эти дни проходит в венгерской столице Будапеште. Наша соотечественница принесла первую награду стране на первенстве планеты.

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