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Магучих выиграла чемпионат мира по легкой атлетике

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
19,5 т.
Магучих

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в столице Венгрии. На стадионе в Будапеште 21-летняя днепрянка покорила высоту 201 см. Эта победа стала первой победой Украины на чемпионатах мира за последние 10 лет.

Видео дня
Магучих выиграла чемпионат мира по легкой атлетике
Магучих выиграла чемпионат мира по легкой атлетике

Магучих пропускала первую высоту (185 см), взяв 190 см с первой попытки. 194 см со второй . Основная борьба развернулась на высоте 197 см, которая давала прямую путевку на Олимпиаду в Париже-2024. Ярославе первой из всех спортсменок покорилась планка на этой отметке.

Магучих выиграла чемпионат мира по легкой атлетике

Ирина Геращенко начинала соревнование с 185 см, взяв ее, также как и 190 см и 194 с первого прыжка. Однако 197 стало недостижимым рубежом. 28-летняя киевлянка в итоге стала 5-й.

Магучих выиграла чемпионат мира по легкой атлетике

Дальше битва шла на высоте 199 см, где соревновались сразу четыре атлетки - две австралийки, британка и украинка. Магучих свой результат показала с первого раза, выйдя на промежуточное первое место.

Сражение за медали развернулось на отметке 201 см, где со второй попытки Ярослава первой прыгнула на эту высоту.

Уже в статусе чемпионки украинка штурмовала 207, но все три попытки оказались неудачными.

Магучих выиграла чемпионат мира по легкой атлетике

Отметим, что за Магучих на мундиале болел ее парень - Назар Степанов. Назар является сыном тренерши Магучих.

Магучих выиграла чемпионат мира по легкой атлетике

Ранее на ЧМ в Будапеште серебряную медаль завоевала Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчух завоевала серебряную медали чемпионата мира, который в эти дни проходит в венгерской столице Будапеште. Наша соотечественница принесла первую награду стране на первенстве планеты.

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