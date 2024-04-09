Верх цинизма: Россия пригласила украинцев на 'Игры дружбы'

Россия действительно отправила приглашения некоторым спортивным федерациям Украины выступить на так называемых Играх дружбы в Екатеринбурге в сентябре нынешнего. Это еще в июле минувшего года анонсировал министр спорта РФ Олег Матыцин, а сейчас оккупанты с присущим себе цинизмом воплотили это в жизнь.

Об этом в интервью "5 каналу" рассказал и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный. По его словам, украинские спортсмены, разумеется, не станут выступать на псевдосоревнованиях, которые россияне намерены превратить в политическое шоу, а также призвали действовать также другие страны.

"Мы также обращались со своей стороны совместно с Национальным олимпийским комитетом. Мы обращались к странам, которые являются нашими партнерами – никто не будет делегировать туда своих спортсменов. Никто из спортсменов высокого уровня не позволит себе туда поехать. Потому что такое участие будет точкой в их карьере и в их пути в международном спорте", – сказал Бидный.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подверг жесткой критике российские власти за проведение "Игр дружбы". "Это циничная попытка Российской Федерации политизировать спорт", – заявили тогда в организации. Также к бойкоту турнира призвало и Всемирное антидопинговое агентство.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова потребовала от Украины сняться с Игры-2024 в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!