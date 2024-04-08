'Это ненормально': чемпионка ОИ из РФ потребовала от Украины сняться с Олимпиады-2024

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова возмутилась планами Национального олимпийского комитета Украины по разработке рекомендаций для наших спортсменов, как вести себя с представителями РФ на ОИ-2024. Депутатка Государственной думы пожаловалась на то, что ее соотечественников будут игнорировать, и потребовала от "сине-желтых" сняться с соревнований.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Соучастница военных преступлений российского террористического государства против Украины также расстроилась из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК), по ее мнению, не станет противостоять НОК нашей страны.

"Думаю, к сожалению, в МОК пойдут на это. Они поймут, что им легче это сделать, потому что все равно украинцы это будут делать, иначе это будет скандал, плохой бэкграунд, плохая пресса на этот счет. В Международной федерации фехтования пошли уже навстречу, отменив рукопожатия, у теннисистов тоже. Столетиями такие рукопожатия считались правильными, а теперь такого нет. Меня удивляет – если вы такие принципиальные, то не выходите вообще играть, если вам это не нравится. Это ненормально, идеология спорта уничижается", – сказала Журова.

Отметим, что ранее она МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту". А представительница МИД РФ Мария Захарова потребовала от комитета не "разжигать конфликты".

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственной думе потребовали судить президента МОК Томаса Баха по статье "о вмешательстве в частную жизнь россиян".

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