МОК выпустил жесткое заявление против России: в чем обвинили агрессора

Международный олимпийский комитет (МОК) подверг жесткой критике российские власти за проведение в сентябре нынешнего года так называемых Игр дружбы. Организация, возглавляемая Томасом Бахом, обвинила представителей РФ в политизации спорта и использовании атлетов в целях пропаганды.

Об этом говорится на официальном сайте МОК в тексте декларации, которая была принята на совете организации. МОК подчеркнул, что россияне вновь нарушили олимпийскую хартию, а также продолжают откровенно игнорировать борьбу с применением спортсменами запрещенных препаратов.

"Это циничная попытка Российской Федерации политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК категорически выступает против использования спортсменов в целях политической пропаганды. Российское правительство также демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований. Это то самое правительство, которое было замешано в системной допинговой программе на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года, а затем и в манипулировании антидопинговыми данными", – говорится в заявлении.

МОК также призвал национальные комитеты и правительства стран не отправлять своих спортсменов на "Игры дружбы", на которые, к слову, Россия цинично пригласила украинцев. К бойкоту соревнований в РФ призвало Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах обвинил российского диктатора Владимира Путина в легитимизации употребления спортсменами из России допинга после того, как он появился вместе с дисквалифицированной фигуристкой Камилой Валиевой на открытии "Игр будущего".

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