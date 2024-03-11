Незаконный: WADA призвало бойкотировать турнир в России, куда пригласили украинцев

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало международные федерации не посылать своих спортсменов на так называемые Игры дружбы, которые в сентябре состоятся в России и куда цинично пригласили украинцев. В организации назвали соревнования незаконными, так как оно состоится без наблюдения со стороны WADA.

Об этом говорится на официальном сайте агентства, по итогам заседания исполнительного комитета. В WADA отметили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не соответствует требованиям и кодексу WADA, а сама система борьбы с применением запрещенных веществ в РФ не вызывает никакого доверия.

"Члены исполкома выразили обеспокоенность по поводу планов России провести в сентябре 2024 года несанкционированные Игры дружбы. Мероприятие не будет проходить под защитой WADA, здоровье спортсменов и справедливость в отношении них могут быть поставлены под угрозу. WADA призывает все стороны, подписавшие антидопинговый кодекс, проявить осторожность и не легитимизировать это мероприятие. В России в настоящий момент нет аккредитованной WADA лаборатории, а общее доверие к антидопинговой системе в России остается низким", – подчеркнули в агентстве.

Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал Международный олимпийский комитет (МОК) навсегда запретить российскую символику. Он раскрыл государственную систему применения спортсменами из РФ запрещенных веществ. По итогам расследования РФ лишили 11 медалей Игр-2014 в Сочи.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах обвинил российского диктатора Владимира Путина в легитимизации употребления спортсменами из России допинга после того, как он появился вместе с дисквалифицированной фигуристкой Камилой Валиевой на открытии "Игр будущего".

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