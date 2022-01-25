В России устроили истерику после запрета Украине "брататься" с россиянами на Олимпиаде-2022

Запрет украинским олимпийцам публично общаться с россиянами и находиться рядом с их государственной символикой на играх в Пекине-2022, вызвал бурную реакцию в Российской Федерации. Пропагандисты соседней страны заявили, что такое отношение является нарушением всех принципов Олимпизма.

Свои комментарии по этому поводу дали олимпийские чемпионки и депутаты Госдумы Ирина Роднина и Светлана Журова, глава МИД РФ Мария Захарова, а также пропагандист Владимир Соловьев.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить истерику известных российских персон.

"Такие действия являются не чем иным, как проявлением акта тоталитаризма", – цитирует Захарову "РБК Спорт".

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"Есть народ, а есть руководство. Политика этой страны последнее десятилетие не очень братская", – приводит слова Родниной "Спорт-экспресс".

"Это чистейшая паранойя. Пусть потребуют от Олимпийского комитета, чтобы медали им вручали отдельно от российских спортсменов, и отдельно фотографировали. А то не дай Бог окажутся рядом на одном пьедестале! Какой ужас!" – сказал Соловьев в интервью "Спорт-Экспресс".

"Это отчасти нарушение принципов олимпийского движения. Ведь есть лозунг, в котором есть слово "вместе", – заявила Журова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Токио во время Олимпийских игр россиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих сфотографировались вместе после выступлений в секторе для прыжков в высоту.

Этот кадр вызвал бурное возмущение в соцсетях.

В Министерстве обороны Украины заявили, что провели с Ярославой беседу на эту тему.

Позже Магучих оправдалась за этот снимок словами "враг готов на все".