Магучих о фото с россиянкой: я верна Украине. Понимаю, что произошло. Враг готов на все

Знаменитая прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, извинилась за свое совместное фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене – капитаном ВС РФ. 19-летняя днепрянка у себя в Instagram впервые объяснила свою ситуацию и обратилась к украинцам.

Магучих призналась, что в тот момент, когда она завоевала "бронзу" Олимпиады-2020 ее переполнили эмоции и ей хотелось поделиться со всеми радостями, "обняв весь мир".

"Хочу всех заверить: для меня честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне", – написала спортсменка, добавив, что уважает воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться и жить мирной жизнью.

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Магучих осознает, что произошло в Токио.

"Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку", – подытожила Ярослава.

Как сообщал OBOZREVATEL, после медали на Играх в Японии Магучих в обнимку сфотографировалась с победительницей, представлявшую команду Олимпийского комитета России.

Этот снимок взорвал соцсети и вызвал большой скандал на Родине. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что с Ярославой будет разговор по приезду в Украину.

После хейта в интернете на защиту соотечественницы встал бронзовый призер Игр-2020 Станислав Горуна. Каратист с матами раскритиковал реакцию украинцев, заявив, что "спорт вне политики".

Травлю Магучих осудил и единственный чемпион Олимпиады-2020 в составе сборной Украины Жан Беленюк.

Сама Магучих сказала, что в ее фотографии не было никакого политического подтекста.

После публикации снимка в Госдуме РФ предложили дать Ярославе политическое убежища, чтобы "спасти спортсменку".