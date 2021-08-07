Украина взяла "бронзу" Олимпиады-2020 в легкой атлетике

19-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих успешно выступила на Олимпиаде-2020, завоевав "бронзу" в секторе для прыжков в высоту. Еще две наши титулованные соотечественницы Ирина Геращенко и Юля Левченко оказались за пределами первой тройки.

Победу добыла россиянка Мария Ласицкене. Второе место с национальным рекордом заняла австралийка Никола МакДермотт.

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Геращенко с первой попытки легко брала высоту с 184 см по 196 см. Магучих 184 см пропускала, зато уверенно выступила в остальных попытках.

Не очень удачно провела выступления Юлия Левченко. Планку на высоте 196 Юля взяла лишь со второй попытки.

Не самым простыми стали попытки прыгнуть на 198 см. Ирина Геращенко и Ярослава Магучих не смогли преодолеть этот рубеж с первого раза.

Высота в 2 метра Геращенко не покорилась. Ира завершила выступление 4-й.

В тоже время планку, установленную на такой высоте взяла Ярослава Магучих. Борьба за "золото" шла на показателе 202 см.

Магучих пыталась вырвать "серебро", прыгнув на 204 см, однако ей это сделать не удалось.

Юлия Левченко после двух неудачных попыток прыгнуть на 198 см перенесла завершающую попытку на 2 метри, но установить личный рекорд не смогла.

Напомним, что Магучих в марте с результатом 2 метра выиграла чемпионат Европы в помещении.

10 июля Ярослава выиграла золотую медаль на молодежном чемпионате Европы, установив рекорд турнира.