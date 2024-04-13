В России потребовали разобраться с Украиной за 'беспредел' перед Олимпиадой-2024

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что Международному олимпийскому комитету (МОК) необходимо пресекать требования Национального комитета Украины не допускать российских атлетов на Олимпиаду-2024. Накануне НОК, Минспорта и Ассоциации спортивной борьбы Украины направили в МОК письмо, в котором говорится о необходимости запретить российским борцам выступать на ОИ в Париже.

Речь идет о российских борцах Заурбеке Сидакове, Зауре Угуеве, Миладе Алирзаеве, Сергее Семенове, Надежде Соколовой, Алине Касабиевой, Ханум Велиевой, Наталье Малышевой и Артуре Найфонове, а также белоруске Ванессе Колодинской.

"Украину до этого беспредела довела команда Баха в МОК. Ведь после начала СВО он первым призывал отстранять всех россиян во всех видах спорта от участия в международных соревнованиях. И теперь вслед за НОК Украины НОК каждой страны может указывать МОК, что нужно делать. Вот до чего довела спорт политика Баха", – цитирует Васильева ТАСС.

Российский чемпион уверен, что МОК должен был разобраться с Украиной.

"Если бы МОК был полноценной организацией, которая соблюдает все законы, то они могли бы предупредить НОК Украины: МОК не потерпит подобного поведения и указаний, что ему следует делать. Но Бах может и побежать выполнять указания со стороны Украины", – подытожил 61-летний экс-биатлонист.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили закатил истерику после требования Украины не допускать к Олимпийским играм 2024 девятерых представителей РФ в этом виде спорта.

Ранее на квалификационный турнир в Баку не пустили двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. В России тут же обвинили в этом Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ФСБР Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на МОК, обозвав организацию "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

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