'Сектанты, негодяи, жулики': чемпион ОИ из РФ набросился с оскорблениями на МОК и назвал Запад агрессивным и несчастным

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выдал очередную порцию отборного бреда о том, что западные страны агрессивно настроены в отношении РФ. Бывший спортсмен при этом набросился с оскорблениями на Международный олимпийский комитет (МОК), обвинив организацию в якобы несправедливых санкциях.

Об этом Мамиашвили заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По словам олимпийского чемпиона Сеула-88, МОК якобы находится под влиянием мировых политиков, а в России у людей есть свобода выбора, что является безусловной ложью.

"Вы представьте себе: кучка сектантов, негодяев, жуликов стала монополистом в действии мирового значения, корни которого уходят на века назад. Только представьте себе степень их цинизма: одних на Олимпийские игры берем, других – не берем, у кого-то что-то видим, а у кого-то – не замечаем. И возникает вопрос огромной важности: а нужна ли нам такая Олимпиада с такими людьми? На нас руководство страны никакого давления не оказывает. И когда я рассказываю об этом иностранным коллегам, они смотрят на меня квадратными глазами. Какие же они несчастные! Мы знаем друг друга по 45 лет, я говорю им: мне вас жалко, вы живете в такой тотально агрессивной парадигме", – сказал Мамиашвили.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова обвинила МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту". В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков со словами "исчадие ада" прокомментировал участие спортсменов из РФ на ОИ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей".

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