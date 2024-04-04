МОК отстранил чемпиона ОИ из РФ от квалификации к Олимпиаде-2024, доведя россиян до истерики

Российский борец Абдулрашид Садулаев не был допущен Международным олимпийским комитетом (МОК) к квалификационному турниру в Баку, где 5-7 апреля будут разыграны лицензии на Игры-2024 в Париже. 27-летний спортсмен, который выигрывал "золото" Рио-2026 и Токио-2020, был признан несоответствующим критериям так называемых нейтральных спортсменов.

Об этом в истерике рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, информирует официальный сайт организации. Функционер обвинил МОК в якобы несправедливых санкциях, умолчав о том, что Садулаев принимал участие в Z-концерте в поддержку войны против Украины в марте 2022 года.

"МОК после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в "Афине" у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки – в Баку выступит Алихан Жабраилов", – заявил Мамиашвили.

Ранее Абдулрашида Садулаева не пустили в Румынию на чемпионат Европы, развернув россиянина прямо в аэропорту Бухареста. Пограничники усомнились в подлинность шенгенской визы борца.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на МОК, обозвав организацию "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

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