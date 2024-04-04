'Крысиный поступок': в России обвинили Украину в отстранении чемпиона ОИ

Российские так называемые журналисты обвинили Украину в недопуске олимпийского чемпиона по борьбе Абдулрашида Садулаева на отборочный турнир к ОИ-2024 в Баку. СМИ страны-агрессорки также пожаловались на то, что санкции в отношении их соотечественника "были приняты молниеносно".

Об этом говорится в материале редакции портала Sport24 под заголовком "Из-за крысиного поступка украинцев Олимпиаду лишили живой легенды. Русский Танк не сможет выиграть 3-е "золото" Игр". Авторы обвинили президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в сговоре с украинцам, о чем он якобы сам заявил в разговоре с подконтрольными Кремлю пранкерами.

"Пару дней назад глава МОК Томас Бах признался, что они просили помочь украинцев в фильтрации российских спортсменов. И вот, бан Садулаева – "заслуга" исключительно украинской стороны. Среди претензий, о которых пишут украинцы – лайки с постами запрещенных символов, участие в "не тех" турнирах и посещения "не тех" мест. Перечислив все это, украинцы попросили "принять всевозможные меры по недопущению" – как видим, меры были приняты молниеносно", – отметились нытьем в издании.

Отметим, что Садулаев был участников митинга в Лужниках в поддержку войны против Украины в марте 2022 года. Ранее его не пустили в Румынию на чемпионат Европы, развернув россиянина прямо в аэропорту Бухареста. Пограничники усомнились в подлинность шенгенской визы борца.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на МОК, обозвав организацию "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

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