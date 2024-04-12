Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возмутился требованием Украины не допускать к Олимпийским играм 2024 девятерых представителей РФ в этом виде спорта. Чемпион Сеула-88 назвал это обращение нашей страны ку Международному олимпийскому комитета (МОК) "унизительной вещью".

Об этом Мамиашвили заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник режима Владимира Путина и уроженец украинского Конотопа пожаловался, что наш Национальный олимпийский комитет (НОК) требует не допустить к участию в Играх в Париже фанатов войны.

"Можно только сожалеть об этом, какие бы условия ни предлагали жизненные обстоятельства, что-то людское в любом случае должно оставаться. К сожалению, мы видим эти унизительные вещи, позорище, в которое наших братьев превращает политическое руководство Украины, которые тиражируют эту унизительную процедуру. Это же не вчера появилось", – лицемерно сказал Мамиашвили.

НОК Украины направил письмо в МОК, в котором указал, что Ванесса Колодинская из Беларуси и россияне Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Милада Алирзаева, Сергей Семенов, Надежда Соколова, Алина Касабиева, Ханум Велиев, Наталья Малышева и Артур Найфонов не соответствуют статусу так называемых нейтральных спортсменов из-за открытой поддержки преступной войны РФ против Украины.

Ранее на квалификационный турнир в Баку не пустили двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. В России тут же обвинили в этом Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ФСБР Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на МОК, обозвав организацию "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

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